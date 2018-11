Verdwenen Argentijnse onderzeeër gelokaliseerd

De Argentijnse duikboot ARA San Juan, die in november vorig jaar verdween met 44 man aan boord, is vrijdag teruggevonden in de Atlantische Oceaan. Dat maakte de Argentijnse zeemacht bekend. Over de omstandigheden waarin de onderzeeër kon verdwijnen, blijft onduidelijkheid.

Het vaartuig werd gelokaliseerd op een diepte van 800 meter, aldus het ministerie van Defensie in Buenos Aires. De zoektocht startte in september en wordt uitgevoerd door Ocean Infinity, een Amerikaans privébedrijf.

Wat er nu gaat gebeuren, is niet bekend, gaf een woordvoerder mee. “Afhankelijk van de staat waarin de duikboot zich bevindt, zal gekeken worden hoe er wordt voortgewerkt.”

De ARA San Juan verdween op 15 november 2017, met 44 bemanningsleden aan boord. Het laatste signaal werd opgevangen tussen de marinebasis in Mar del Plata en Ushuaïa, in het uiterste zuiden van het land. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. Op de dag van de verdwijning was er wel sprake van een explosie onder water.