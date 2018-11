Pedofiele ex-leerkracht vraagt zelf om chemische castratie: “Die fantasieën moeten uit mijn hoofd”

Dirk L., de pedofiele ex-leerkracht die tijdens de boekenbeurs betrapt werd nadat hij een 11-jarige meisje betast had, heeft gisteren in de rechtbank zelf gevraagd om een chemische castratie, dat meldt Het Laatste Nieuws. “Die fantasieën moeten uit mijn hoofd”, klonk het.

Dirk L. vroeg de rechter om zijn voorwaarden niet in te trekken, sterker nog: hij vroeg zelf om een chemische castratie als bijkomende voorwaarde. “Ik besef dat het moet stoppen. Die fantasieën moeten uit mijn hoofd. Ik ben mijn job als leraar, mijn huwelijk en deels ook mijn kinderen kwijt’, aldus L. De rechter ging hier niet op in, op die manier werd zijn eerdere voorwaardelijke veroordeling omgezet in één jaar effectief.

L. beloofde nog een psychiater te raadplegen als hij vrijkomt om dan te bekijken of een chemische castratie mogelijk is.

Wat is chemisch castreren?

Een chemische castratie bestaat uit een serie inspuitingen die het libido en seksuele driften doen afnemen. Een erectie krijgen of ejaculeren is quasi onmogelijk.

In tegenstelling tot een fysieke castratie, waar de teelballen fysiek verwijderd worden, is deze behandeling omkeerbaar. Zodra de inspuitingen stopgezet worden, keert het libido terug. Ook maakt een chemische castratie niet onvruchtbaar. Wel zijn de bijwerkingen navenant. Volgens experts komen chemisch gecastreerden in een soort menopauze voor mannen. De neveneffecten zijn opvliegers, borstvorming, gewichtstoename. In extreme gevallen werd zelfs botontkalking vastgesteld.

Een rechter kan een chemische castratie niet bevelen. Het kan wel opgelegd worden als voorwaarde.

