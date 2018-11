Bestuurder levensgevaarlijk gewond na ongeval op E313 in Zandhoven

Antwerpen / Zandhoven - In Massenhoven, een deelgemeente van Zandhoven, is in de nacht van vrijdag op zaterdag een persoon levensgevaarlijk gewond bij een verkeersongeval op de E313. Om voorlopig onduidelijke redenen raakte het voertuig van de bestuurder van de baan en kwam het in de berm terecht.

De hulpdiensten ontvingen een oproep rond 03.30 uur. Op de E313 richting Antwerpen raakte een wagen van de baan, botste op een vangrail en kwam uiteindelijk in de berm terecht. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken.

De bestuurder van de wagen, die alleen in het voertuig zat, raakte daarbij zwaargewond. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Rond 7 uur ’s ochtends was het voertuig getakeld en was alle hinder voor het verkeer op de E313 opgelost.

Foto: BFM