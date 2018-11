Paniek tijdens optreden Amerikaanse rapper wanneer persoon rookbom afsteekt in publiek

Het optreden van de bekende Amerikaanse rapper Lil Pump werd in de Engelse stad Nottingham vroegtijdig stilgelegd. De show werd vrijdagavond ontsierd door een concertganger die volgens de politie een rookbom afstak in het publiek. Vier mensen raakten gewond.

Het incident gebeurde in Rock City, een van de bekendste concertzalen in de stad. Er heerste wat paniek toen de zaal werd geëvacueerd. Beelden op sociale media laten zien hoe fans hun kleren over hun gezicht trokken om toch maar even aan de rook te ontsnappen. De hulpdiensten moesten uiteindelijk vier mensen verzorgen. Ze hadden allemaal enkel lichte verwondingen opgelopen.

Voor de achttienjarige artiest uit Florida was het geen reden om het feestje voor bekeken te houden. Om de fans toch waar voor hun geld te geven, besloot Lil Pump om zijn optreden buiten voort te zetten. Hij klom tot op het dak van zijn tourbus en liet het publiek luidkeels zijn grootste hits meezingen. Over de dader is voorlopig niks bekend.