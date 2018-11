‘Slechtste buren van het land’ slaan weer toe: “Kanker is straf van God" en "Jullie zijn allemaal hoeren"

Brugge / Sint-Michiels - De slechtste buren van het land slaan opnieuw toe. Luc en Laurette D. hebben de pesterijen opnieuw gestaag opgedreven in afwachting van hun internering. De buurtbewoners houden het niet meer uit. Zo scholden de broer en een zus een vrouw met tumor de huid vol. “Het is je eigen fout. Een straf van God.” Intussen procederen Luc en Laurette lustig verder om hun internering zo lang mogelijk uit te stellen. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Luc en Laurette doen hun twijfelachtige titel opnieuw alle eer aan. Al een halve eeuw terroriseren de twee zestigers hun buren in de Dorpsstraat in Sint-Michiels. Ze kloppen op de muren, gooien glas over de tuinmuur waar kinderen spelen, maken dreigende gebaren naar passanten en schelden ze uit voor "klootzak" of "hoer".

De moegetergde buren stapten naar het gerecht en in 2016 werden Luc en Laurette elk veroordeeld tot een jaar cel. Laurette verliet de zitting al vloekend en tierend. “Kust allemaal mijn kloten”, riep ze toen met opgestoken middenvinger. Ze legden zich niet neer bij de veroordeling en trokken naar het hof van beroep. Daar vingen ze bot. Sterker nog: volgens het hof zijn ze beiden geestesgestoord en moeten ze geïnterneerd moeten worden, waarop de ‘slechtste buren’ naar het Hof van Cassatie trokken. Door het cassatieberoep wordt de internering niet uitgevoerd en zitten de buurtbewoners nog steeds opgescheept met de ronduit gestoorde pesterijen van Luc en Laurette.

“Het zal duren tot iemand zijn geduld verliest en er ongelukken gebeuren”, zuchten de buurtbewoners in Het Laatste Nieuws. Even leek de boel bedaard, maar enkele weken nadat het nieuws van hun internering bekendraakte, begonnen de pesterijen terug. “We worden opnieuw met de regelmaat van de klok uitgescholden voor het lelijkste eerst. Volgens hen zijn alle vrouwen in onze straat hoeren. Ook het gebonk op de muren bij hun directe buren is weer begonnen”, klinkt het.

Heel wat van de beledigingen van de twee kunnen we niet schrijven vanwege te grof, maar recent vonden ze nog de overtreffende trap. Toen een zieke vrouw met een tumor passeerde slingerden ze naar haar hoofd dat het haar eigen schuld was. “Een straf van God”, klonk het.

Aftellen tot de internering

Intussen wachten de buurtbewoners de dag af dat Luc en Laurette geïnterneerd worden. “Ze maken er een procedureslag van. Enorm frustrerend. Weet je dat er zelfs mensen hun tuinfeest elders gaven uit schrik voor Luc en Laurette? Zo ver gaat het.” De Brugse politie bevestigt dat er opnieuw klachten binnenlopen. Over de aard van de klachten willen ze echter niets kwijt.

Intussen pesten Luc en Laurette lustig verder. “Mij krijgen jullie niet weg”, zou Luc nog naar een buurtbewoner geroepen hebben.