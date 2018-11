Dode bij Franse protesten om hoge brandstofprijzen: vrouw panikeert bij blokkade en rijdt in op manifestanten

Bij de protesten tegen de hoge brandstofprijzen in Frankrijk is een dodelijk slachtoffer gevallen. In de gemeente Pont-de-Beauvoisin was een moeder met haar dochter onderweg naar de dokter. Toen ze op een blokkade stuitte, is ze in paniek geraakt en op betogers ingereden. Daarbij viel één dode. Op andere plaatsen in Frankrijk vielen in totaal zeventien gewonden bij incidenten, één van hen is er erg aan toe. Nog volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is er sprake van ruim 1.000 acties en zijn er 50.000 manifestanten op de been.

In heel Frankrijk zijn momenteel duizenden acties aan de gang tegen de hoge brandstofprijzen. In totaal hebben zo’n 50.000 betogers verschillende blokkades opgeworpen. Parijs zit muurvast en verschillende grote snelwegen zijn volledig afgesloten door blokkades.

‘Gele Hesjes’ verzamelen zaterdagochtend in de Franse hoofdstad, Parijs. Foto: AP

In het Franse departement Isère, nabij Pont de Beauvoisin is het bij zo’n blokkade gruwelijk fout gelopen.

Volgens BFM TV was een moeder met haar dochter op weg naar de dokter. Onderweg kwam ze een blokkade van ‘Gele Hesjes’ tegen. De manifestanten weigerden haar door te laten en klopten op het dak van haar wagen. Vervolgens is de vrouw in paniek geraakt en heeft ze plankgas gegeven. Daarbij reed ze een vrouw van middelbare leeftijd aan. De manifestant raakte dodelijk gewond en is intussen overleden.

De bestuurder is opgepakt en is in shock. “Dit is een tragedie voor iedereen”, reageerde de minister van Binnenlandse Zaken Castaner. Hij roept de betogers op om veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. In heel het land hebben andere ‘Gilets Jaunes’ al een minuut stilte gehouden.

Op andere plaatsen in Frankrijk waren er nog incidenten. Daarbij vielen in totaal nog zeventien gewonden, waarvan één zwaar. Het gaat om een voetganger die is aangereden door een wagen in Aras.

Gele Hesjes protesteren tegen de hoge brandstofprijzen

De Fransen voeren zaterdag massaal protest tegen de hoge brandstofprijzen in hun land. Volgens de website blocage17novembre.com, die alle geplande acties weergeeft op een kaart, organiseren mensen een duizendtal acties verspreid over Frankrijk. Het gaat om (filter)blokkades of langzaamaanacties op grote kruispunten en soms zelfs snelwegen. Om en rond Parijs is er sprake van een regelrecht verkeersinfarct. De actievoerders kregen de bijnaam “gele hesjes”.

Foto: REUTERS

Op een jaar tijd steeg de prijs van diesel in Frankrijk met 23 procent en die van benzine met 15 procent. De toename is vooral te wijten aan de hogere prijs voor ruwe olie, maar het ongenoegen van de Fransen richt zich echter op de overheid. Die steekt, door de accijnzen op brandstof ongeveer 60 procent van de kostprijs in eigen zak. Bovendien voert de regering van president Emmanuel Macron op 1 januari een verhoging van de accijnzen door - in de strijd tegen de klimaatverandering - waarvan ze ondanks het protest niet van wil afwijken.

Ook in ons land protest

Ook in ons land vindt het protest van de ‘gele hesjes’ weerklank. Gisteren al werden enkele brandstofdepots in Wallonië geblokkeerd door actievoerders. Het gros van de depots werd intussen vrijgegeven, maar in Feluy gaan de acties door. Enkele tientallen actievoerders in gele hesjes blokeren er de toegang tot de raffinaderij van Total in het Henegouwse Feluy. Ze delen ook pamfletten uit aan automobilisten. De lokale politie van de zone Mariemont is ter plaatse. Op vraag van de directie van de petroleumgroep, traden vrijdag deurwaarders op om dwangsommen op te leggen in geval van voortzetting van de blokkades.

“We hebben geen risico op brandstoftekorten vastgesteld”, aldus een woordvoerder van de Total groep. “De toestand wordt van nabij gevolgd en onderzocht. Wij vragen automobilisten echter in elk geval om hun gebruiksgedrag niet te wijzigen en naar de tankstations te snellen, dat kan een katalysator zijn voor een tekort”.

In Doornik verzamelden zaterdag rond 7.45 uur al een 50-tal mensen op de site Tournai-Expo, nabij de E42, om deel te nemen aan een protestactie tegen de verhoging van de brandstofprijzen.