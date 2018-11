Peuter (2) vindt pistool in slaapkamer ouders en schiet zichzelf per ongeluk dood

Een tweejarige jongen is donderdag overleden, nadat hij zichzelf per ongeluk neerschoot met een pistool dat hij gevonden had in de slaapkamer van zijn ouders. Het kind uit het kleine stadje Jonesboro in de Amerikaanse staat Georgia had niet begrepen dat het wapen geen speelgoed was. Dat heeft de politie vrijdag meegedeeld aan lokale media.

Zijn mama lag te slapen in een andere kamer in het huis, toen de tweejarige peuter donderdagmiddag ging spelen in de slaapkamer van zijn ouders. Hij kroop bij zijn vader (31) in bed, maar die werd niet wakker. Toen hij op zoek ging naar speelgoed, zag hij onder een kussen een pistool liggen. Het nieuwsgierige kind nam het gevaarte vast en begon er mee te spelen. De ontdekkingstocht van het jongetje liep tragisch af. De peuter vuurde per ongeluk een schot af dat hem fataal werd.

De hulpdiensten kwamen nog in allerijl ter plaatse, maar het kind stierf enkele minuten na zijn aankomst in het ziekenhuis. Volgens Scott Stubbs, de woordvoerder van Clayton County Police, gaat het om een “onbedoelde schietpartij”. De ouders van het jongetje werken goed mee aan het onderzoek, en het is nog niet duidelijk of er een aanklacht wordt ingediend.

Niet de eerste keer

Ook in de stad Birmingham, in de staat Alabama, werd deze week een tweejarig jongetje dood teruggevonden in het appartement waar hij woonde. Zijn overgrootmoeder zei dat hij een pistool had gevonden en ermee had geschoten, maar de politie heeft die hypothese volgens de lokale nieuwswebsite AL.com nog niet bevestigd.

“We roepen de bevolking op om voorzichtig te zijn met wapens, vooral als ze thuis kinderen hebben”, zei politieman James Jackson na het drama in de media. In Amerika heeft een derde van de huishoudens thuis een wapen. Volgens de website Gun Violence Archive werden sinds het begin van het jaar 586 kinderen van 0 tot 11 jaar gedood of verwond door kogels.