Adnan Custovic is nieuwe trainer van Waasland-Beveren

Adnan Custovic is de nieuwe trainer van Waasland-Beveren. De 40-jarige Bosniër volgt op de Freethiel de ontslagen Yannick Ferrera op. De coach, die na zijn ontslag bij KV Oostende zonder club zat, wordt om 11:30u voorgesteld bij zijn nieuwe ploeg.

Trainer Yannick Ferrera werd eind vorige week aan de kant geschoven bij Waasland-Beveren na de 2-0 nederlaag tegen Cercle Brugge. De Waaslanders staan pas veertiende met elf punten, slechts één meer dan hekkensluiter Moeskroen.

Voor het behoud in eerste klasse rekenen ze bij Waasland-Beveren nu op Adnan Custovic. De 40-jarige Bosniër was eerder al aan de slag als hoofdcoach bij KV Oostende. Aan de kust werd hij vorig seizoen ontslagen na tegenvallende resultaten. In de tussentijd zat de ex-spits van onder meer Moeskroen, Beerschot en AA Gent zonder club.