Brommer rijdt Audrey (25) van voetpad, haar puppy loopt weg: “Ik ben doodongerust: wie heeft haar gezien?”

Audrey is intussen terug thuis, maar van haar puppy Nellie is spoorloos.

Snaaskerke / Gistel - Wie heeft de jonge hond Nellie gezien? Dat vraagt Audrey Vanfleteren (25) uit Snaaskerke zich af. Het hondje liep gisteravond in paniek weg toen zijn baasje tijdens een wandeling omver werd gereden. Zij moest naar het ziekenhuis en Nellie is sindsdien spoorloos.

Een 25-jarige vrouw werd gisteravond door een brommer aangereden toen ze met haar hond langs de Kalsijdebrug in Snaaskerke aan het wandelen was. Zij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar haar puppy Nellie zette het op een lopen. Sindsdien is de kruising tussen een Duitse herder en een golden retriever spoorloos verdwenen. “Het ging allemaal zo snel”, zegt Audrey Vanfleteren (25), die zelf iets verderop woont. “Voor ik het goed en wel besefte, zat ik in de ambulance. Zonder Nellie, want zij was uit schrik gaan lopen.”

Nellie is een kruising van een Duitse herder en een golden retriever Foto: rr.

Ondertussen is Audrey terug thuis. Ze liep heel wat blauwe plekken op en heeft nog veel pijn. Maandag moet ze terug naar het ziekenhuis voor een noodzakelijke operatie. Maar haar grootste zorg is momenteel haar jonge hond. “Nellie is pas een half jaar oud. En nu is ze al de hele nacht alleen”, aldus Audrey. “Ik heb er geen idee van hoe ze op zoiets reageert.”

Door het ongeval kan Audrey op dit moment zelf niet intensief op zoek gaan naar Nellie.

“Mijn vriend heeft tot 3 uur vannacht gezocht. Helaas zonder resultaat. Hij gaat straks ook nog eens door de velden lopen op zoek naar haar. Ik kan me wel verplaatsen, maar ver is dat helaas nog niet.” En dus plaatste Audrey een oproep op Facebook. Die werd ondertussen al meer dan 300 keer gedeeld. “Het doet me plezier dat mensen mee naar haar willen uitkijken”, zegt Audrey. “Maar ondertussen word ik toch steeds ongeruster.”

Wie de jonge hond zou opmerken of gezien heeft, kan contact opnemen met Audrey via haar e-mailadres audrey.vanfle@gmail.com of via haar Facebook-profiel.