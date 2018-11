Dashcam van politie filmt hoe bestuurder plots het vuur opent op agent

De politie van Washington County heeft schokkende dashcambeelden gedeeld van een schietpartij in de Amerikaanse staat Arkansas. Agent Brett Thompson probeerde zondag een wagen tegen te houden die net voordien een verkeersovertreding had begaan, toen de bestuurder plots meerdere schoten op hem loste. De schutter kon een tijdlang aan de politie ontsnappen, maar besloot zich later toch over te geven.

Thompson mag van geluk spreken dat dit niet erger is afgelopen. De agent wilde net richting de wagen van de 29-jarige Luis Cobos-Cenobio stappen toen de bestuurder het vuur opende. Op de dashcambeelden van de politie valt te zien hoe hij vervolgens uit zijn auto stapte, de politiewagen benaderde, nog enkele schoten loste en uiteindelijk toch terugkeerde naar zijn wagen om weg te rijden. In totaal duurde schietpartij net geen minuut.

Even verderop liet Cobos-Cenobio nog een vrouw uitstappen. Volgens de politie wilde de dame bewust het voertuig verlaten gedurende het incident. Thompson sloeg haar uit voorzorg in de boeien, maar ze werd achteraf nergens van beschuldigd. Intussen was ook een tweede agent ter plaatse gekomen om hulp te bieden.

Toen ook de politie van de staat Arkansas, Springdale en Fayetteville de achtervolging hadden ingezet op de schutter, besefte Cobos-Cenobio dat ontsnappen onmogelijk was. In de tussentijd had hij bovendien een wonde aan zijn linkerschouder opgelopen. Na verzorging in het ziekenhuis kon de politie hem arresteren. De schutter wordt onder meer beschuldigd van poging tot moord, het plegen van een terroristische daad en drugsbezit.