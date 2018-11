IJslandse president heeft spijt van voorstel verbod op pizza Hawaii: “Ik liet me een beetje gaan”

Ananas als topping op pizza’s heeft altijd felle voor- en tegenstanders gehad, maar weinigen zo hevig als de president van IJsland. Vorig jaar pleitte Guðni Thorlacius Jóhannesson nog voor een landelijk verbod op de combinatie van de tropische vrucht met een pizza. Nu heeft hij daar toch spijt van, vertelt hij tijdens een interview met de talkshow ‘As It Happens’.

Toen enkele middelbare scholieren uit Akureyri vorig jaar aan Jóhannesson vroegen wat zijn favoriete ploeg in de Britse Premier League was, bleef zijn keuze (Manchester United) relatief goed aanvaard. Maar toen hij vertelde dat hij het onmogelijk eens kon zijn met ananas op een pizza, was het hek van de dam. Hij antwoordde stellig dat hij tegen pizza Hawaii was, en ging nog verder: als hij kon, zou hij het zelfs bij wet verbieden om een pizza te beleggen met ananas.

Voor- en tegenstanders

Zijn humoristische uitspraak klonk grappig, maar hij werd opvallend serieus genomen. In verschillende landen bracht de uitspraak van de IJslandse president een grote discussie op gang. Mag er nu wel ananas op je pizza of niet?

In Canada - waar de pizza Hawaii ironish genoeg vandaan komt - was premier Justin Trudeau alvast formeel.

I have a pineapple. I have a pizza. And I stand behind this delicious Southwestern Ontario creation. #TeamPineapple @Canada — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 24, 2017

Ook de geestelijke vader van de pizza Hawaii sprong in de bres voor zijn creatie. De 82-jarige pizzabakker Sam Panopoulos zei vlak voor zijn dood nog dat het staatshoofd beter moest weten en dat de pizza Hawaii sinds de jaren ‘60 een enorm succes is.

Stapje te ver?

Nu laat Jóhannesson weten dat hij toch spijt heeft van zijn stevige uitspraak. “Ik heb me een beetje laten gaan, zeker als president”, gaf hij schoorvoetend toe. “Ik ben één stapje te ver gegaan met deze uitspraak. Een landelijk verbod dat kan natuurlijk niet. Ik ga mijn presidentiële bevoegdheid echt niet gebruiken om van IJsland het allereerste land met een verbod op pizza Hawaii te maken.”

Maar hij was snel om toch nog even zijn afkeur te laten blijken. “Ik hou zelf nog altijd niet van ananas op pizza’s, inderdaad”, lachte hij. “Maar het is een vorm van individuele vrijheid om zelf te bepalen wat je erop wil. Dat is belangrijker.”