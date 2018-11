Ze verborg haar baby 2 jaar in koffer van haar auto, maar moeder behoudt voogdij over drie andere kinderen

Twee jaar lang verborg een Franse moeder haar baby in de koffer van haar wagen in wansmakelijke en onvoorstelbare omstandigheden. Totdat een garagehouder het meisje vond en het “gruwelijke schouwspel” aan het licht bracht. Nu heeft de rechtbank beslist: de 50-jarige moeder Rosa Maria Da Cruz kent haar straf.

Het leek een standaardopdracht voor een garagist in het Franse Terrasson, toen Rosa Maria Da Cruz hem vroeg om haar wagen te herstellen. Maar wat de man in oktober 2013 aantrof in de koffer van de auto, staat nog altijd op zijn netvlies gebrand.

Het bedje van Séréna. Foto: AFP

Toen hij het kofferdeksel ophief, kwam de stank hem tegemoet. De koffer lag vol met uitwerpselen. In het midden van de krappe ruimte zat een klein meisje. Een peuter van amper twee jaar. Haar hoofd kon ze zelfs niet rechthouden, terwijl ze angstig naar het nieuwe gezicht keek. “Ze was lijkbleek en haar ogen rolden in haar kassen”, getuigde de man voor de rechtbank. “Het was een gruwelijk schouwspel dat ik nooit meer zal vergeten.”

Opgelucht

De garagist belde meteen de ambulance en de politie. De agenten aarzelden geen seconde en arresteerden Da Cruz en haar man. De vader riep onmiddellijk dat hij geen flauw idee had waar het over ging en dat hij niet eens wist dat er nog een kind was. Maar de Franse moeder glimlachte rustig. “Ze was niet in paniek en leek zelfs bijna ontspannen te zijn. Alsof de ontdekking een bevrijding was voor haar”, aldus de garagist.

Haar man ontsnapte al vrij snel aan de verdenkingen. De metselaar zelf had geen rijbewijs en reed zelf nooit met de auto. Naar eigen zeggen had hij ook niets bizar opgemerkt in de garage van hun huis in Brignac-la-Plaine. Ook hun andere kinderen van (toen) 4, 9 en 10 jaar oud wisten van niets. De situatie werd enkel maar mysterieuzer, want haar andere nakomelingen waren opgevoed in een liefdevolle thuis. “Wij begrijpen ook niet waarom haar vierde kind niet een even goede opvoeding heeft gekregen”, verklaarde één van de artsen in de rechtbank.

Met een glimlach, maar soms ook met een traan verscheen de moeder in de rechtbank. Foto: AFP

Lichte straf, voogdij behouden

Deze week stond Da Cruz op de beklaagdenbank voor het hof van Assisen. Elke keer wanneer de gruwelijke details in de schijnwerpers werden gezet, barstte de 50-jarige vrouw in tranen uit. Ze ontkende nochtans alles, vertelde haar advocaat. Maar die pleitte niet “onschuldig”, integendeel. De rechter hoorde hoe haar advocaat verklaarde dat haar cliënte mentaal niet in orde was. En daar ging justitie in mee.

De openbare aanklager had een celstraf van 20 jaar cel geëist, maar de rechter toonde zich milder. Hij gaf haar vijf jaar achter de tralies, waarvan drie voorwaardelijk. Da Cruz moet zich wel psychiatrisch laten behandelen. Over haar dochter Séréna verliest ze het ouderlijk gezag. Het ondertussen zevenjarig meisje is dan ook opgenomen in een pleeggezin. Fysiek gaat alles goed, maar mentaal heeft ze een onomkeerbare ontwikkelingsachterstand opgelopen door de zware verwaarlozingen van haar moeder.

Wat heel wat ophef veroorzaakt in Frankrijk is het feit dat Da Cruz wel de voogdij over haar drie andere oudere kinderen mag behouden. Samen met haar partner zal ze wanneer ze thuiskomt gewoon mogen blijven zorgen voor de ondertussen 9, 14 en 15 jaar oude broers en zussen van Séréna.