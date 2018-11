Diesel nergens zo duur als in België

De dieselprijs in België is de hoogste van alle EU-lidstaten, dat blijkt uit cijfers van de internationale wegtransportfederatie IRU.

Nergens in Europa betaalt u meer voor een liter diesel dan in België. De afgelopen week stond een liter diesel gemiddeld aan 1,61 euro per liter, volgende de IRU kostte een liter diesel een jaar geleden nog 1,4 euro per liter. Dat is een forse stijging op korte tijd. Andere traditioneel ‘dure diesel’-landen zoals Italië, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk moeten ons land nu laten voorgaan.

Die forse stijging is te wijten aan het zogenaamde cliquetsysteem dat de overheid in 2016 invoerde. Dat systeem zet de helft van een prijsdaling van diesel om in een accijnsverhoging. Volgens De Tijd kwam dat systeem het afgelopen jaar maar liefst acht keer in actie. Sinds juli is er geen ‘cliquet’ meer in werking getreden omdat het plafond van de prijzen bereikt was, maar door de gestegen olieprijzen bleef diesel duurder worden.

De afgelopen week ging de olieprijs weer wat naar omlaag, waardoor de dieselprijs lichtjes daalde, maar naar alle waarschijnlijkheid gaat dat verloren door een geplande indexering van de accijnzen op 1 januari.

Die accijnzen zijn al jaar en dag een enorme jackpot voor de overheid. De Tijd becijferde dat accijnzen op diesel en benzine de Belgische begroting vorig jaar met 5,5 miljard euro spekte. Dat is 800 miljoen euro meer dan in 2015.

Protest tegen hoge brandstofprijzen

In navolging van de ‘gele hesjes’ in Frankrijk hebben manifestanten vrijdag een aantal brandstofdepots in Wallonië geblokkeerd. Zaterdag worden die blokkades van olieopslagplaatsen op een aantal plaatsen voortgezet, onder meer bij Total in Feluy. De oliemaatschappij benadrukt dat er geen risico is op een tekort aan brandstoffen.

In Doornik verzamelden zaterdag rond 7.45 uur een 50-tal mensen op de site Tournai-Expo, nabij de E42, om deel te nemen aan een protestactie tegen de verhoging van de brandstofprijzen. In de stad voeren ze met auto’s een ‘operatie slak’. Dat veroorzaakt enige verkeershinder, maar dusver zonder incidenten. “Er is ons verzekerd dat ze het grondgebied van de stad niet zullen verlaten en geen brandstopdepots zullen blokkeren”, aldus politiecommissaris Joël Danis. De actie zou tot 18 uur duren.