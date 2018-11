Weinig vat de Brexitchaos beter samen dan de reporter ter plaatse die zijn schouders ophaalt

“Om eerlijk te zijn, ik heb geen flauw benul wat er gaat gebeuren”, zei BBC-journalist Chris Mason. Er zijn een paar zekerheden in de politiek: politici hebben voor alles een oplossing en journalisten hebben voor alles een uitleg. Weinig vat de Brexitchaos in Londen dan ook beter samen dan de obligate reporter ter plaatse die niets beters meer weet te verzinnen dan de schouders op te halen en te bekennen dat hij geen idee heeft welke richting het uitgaat.

De twijfel is existentiëler dan de vraag of Theresa May premier kan blijven of het parlement het bereikte akkoord met de EU zal goedkeuren of niet. Tweeënhalf jaar na het referendum is er nog geen begin ...