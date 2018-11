Europese jongeren blijven steeds langer in ‘hotel mama’ en verlaten pas op latere leeftijd het ouderlijk huis

Bijna één op de drie 25- tot 30-jarigen uit ons land woont nog steeds bij de ouders in. Dat is een sterke stijging ten opzichte van 2010, toen iets meer dan één op de vijf jongvolwassenen nog in ‘Hotel mama’ verbleef.

Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. Dat steeds meer late twintigers nog thuis bij hun ouders wonen is een trend in bijna heel Europa.

Gemiddeld gaat het om 42 procent thuiswonende jongeren in de EU-landen, tegen 38 procent in 2010. Dat jongeren langer thuis blijven wonen heeft verschillende oorzaken, zoals studieschulden, werkloosheid en een gebrek aan betaalbare woonruimte.

Ons land zit dus wel nog onder het gemiddelde, maar de stijging is wel veel sterker dan elders in Europa. Concreet gaat het bij ons om een stijging van 21 naar 32,7 procent. Dat is op Ierland na de grootste toename in heel Europa.

Noord en zuid

Ook in Ierland blijven relatief veel meer 25- tot 30-jarigen bij hun ouders wonen: 47,4 procent in 2016 tegen 36 procent in 2010. Volgens het CBS komt dit echter het meest voor in Zuid- en Oost-Europa, Kroatië (75,4 procent), Griekenland (72,3 procent) en Malta (71 procent) voorop.

In de Scandinavische EU-landen zijn deze percentages het laagst: Denemarken (4 procent), Finland (6,6 procent), Zweden (9 procent). Bij onze noorderburen gaan de jongeren duidelijk sneller het ouderlijk huis uit. Bijna een op de vijf (18 procent) 25- tot 30-jarigen in Nederland woont nog bij de ouders. In 2010 was dit 14 procent, blijkt uit cijfers van het CBS.

Mannen

In alle Europese landen verlaten mannen minder vaak het ouderlijk huis dan vrouwen. In Kroatië woont 86 procent van de mannen (25 tot 30 jaar) nog bij de ouders, het meest van de hele EU.