Zo snel kan ongeluk gebeuren: moeder heeft even geen oog voor dochter en dat loopt bijna fout af

Vijf seconden. Soms heeft een kind niet meer nodig om kattenkwaad uit te halen. Dat beseft ook Erica Dilley nu maar al te goed. De moeder uit Texas had eerder deze maand even geen oog voor haar dochtertje Alice, en die maakte daar meteen gebruik van om zich naar boven te laten hijsen door de garagedeur. Gelukkig was Dilley nog op tijd bij haar om een pijnlijke val te vermijden.

Een videofragment van het ondeugende gedrag kwam op 7 november terecht op haar Facebook-pagina. Dilley gaf Alice eerst de kans om op de knop van hun elektrische garagedeur te drukken, waarna ze haar aandacht even vestigde op haar andere kind dat zich in een kinderwagen bevond. Voor de tweejarige kleuter het ideale moment om zich helemaal uit te leven. Ze pakte de onderkant van de garagedeur stevig vast, waardoor ze in amper enkele seconden een paar meter in de lucht werd gedragen.

Alice leek de tijd van haar leven te hebben, maar haar moeder zag er veel minder de humor van in. Zodra ze het meisje in de gaten kreeg, schrok ze zich rot en probeerde ze onmiddellijk in te grijpen. Haar reactie was gelukkig snel genoeg, anders was een zware val onvermijdelijk geweest.

Intussen is het filmpje al lustig bekeken op sociale media. “We hebben geleerd dat Alexandra houdt van de hoogtes en dat mama haar niet de rug mag toekeren”, schreef Dilley er nog bij.