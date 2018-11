“Ze hadden beloofd dat ik mijn dochter zelf mocht opvoeden. En toen kwamen ze haar met zes man weghalen”

Als je kind dan toch naar een pleeggezin moet, dan ­liever bij familie. Dat dacht de 40-jarige Christel. Haar dochtertje Sofie (*) kon bij haar grootmoeder terecht, in de plaats van in een ­instelling. “Maar dat liep moeilijker dan verwacht”, zegt Christel. “Ineens was mijn moeder ook de moeder van mijn dochter.” Vijf jaar later zijn de wonden nog steeds niet geheeld.