Antwerpse agenten rukken uit voor inbraak, maar voorkomen CO-drama

Antwerpen - In Antwerpen heeft een interventieteam van de lokale politie vrijdagavond een appartementsgebouw ontruimd, nadat het meettoestel van de agenten CO-gas had gedetecteerd. Dat laat de politie zaterdag weten in een persbericht. De ploeg was ter plaatse gegaan naar aanleiding van een inbraak.

Vrijdagavond laat kreeg de lokale politie melding van een inbraak aan de Jan Van Rijswijcklaan. Toen de inspecteurs het betrokken appartementsgebouw binnen gingen, gaf hun persoonlijke CO-meettoestel alarm. Daarop werd de brandweer verwittigd en het gebouw ontruimd, want het dodelijke CO-gas was al over verschillende appartementen verspreid.

De hoogste waarden werden gemeten in de kelder, het gelijkvloers en de eerste verdieping. De brandweer startte zo snel mogelijk met het verluchten van de wooneenheden. Omdat er snel alarm geslagen werd, hoefden de bewoners van het gelijkvloers en de eerste verdieping niet naar het ziekenhuis, maar konden ze ter plaatse verzorgd worden.

De oorzaak van de vergiftiging licht wellicht bij een defecte verwarmingsketel. Die werd uitgeschakeld en verzegeld tot het toestel hersteld is.