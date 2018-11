Actrice onder vuur nadat ze pikante foto van first lady Melania Trump verspreidt

Actrice Bette Midler heeft zichzelf een stortvloed van kritiek op de hals gehaald met een tweet over Melania Trump. Bij de boodschap zat immers een pikante foto van de first lady en een gemene sneer naar de Amerikaanse presidentsvrouw.

LEES OOK. Melania Trump: van internationaal bikinimodel tot first lady van Amerika

Wie Bette Midler volgt, weet dat ze geen blad voor de mond neemt. De 72-jarige musicalster staat bekend om haar kritische houding ten opzichte van de Amerikaanse president Trump en laat haar standpunten geregeld weerklinken op Twitter. Maar volgens heel wat van haar volgers ging ze woensdag een stap te ver.

Dure droogkuis

Midler poste immers een pikante foto van Melania Trump van tijdens de felbesproken fotoshoot voor de januari-editie van het Britse magazine GQ in 2000. De first lady was destijds nog bekend als Melania Knauss en was maar net de nieuwe vriendin van Donald Trump. De foto’s werden genomen in de cockpit van een vliegtuig, maar het is vooral de outfit die opvalt. In een minimaal, futuristisch kleedje laat mevrouw Trump immers een groot deel van haar tepel en borsten bloot.

Bij dat beeld schreef Midler schamper: “De kosten van de droogkuis voor de stoffen bekleding in de Air Force One (het presidentieel vliegtuig, red.) moet krankzinnig duur zijn.” Als hashtag ging ze voor het woordmopje #FloTits, een samentrekking van Flotus (First Lady Of The US) en tits (borsten). Bijna 1,5 miljoen volgers lazen haar boodschap.

The dry cleaning bill for the upholstery on Air Force One must be insane.#FLOTITS pic.twitter.com/oI4yHfeX2O — Bette Midler (@BetteMidler) November 14, 2018

Stijgeren

Maar dat had ze beter niet gedaan. Zelfs haar eigen fans keerden zich tegen Midler voor de smakeloze sneer naar de presidentsvrouw. Weinigen begrepen waarom Midler ervoor koos om Melania zonder aanleiding en zonder inhoudelijke boodschap aan te vallen. Het respect is volgens hen ver zoek.

Verschillende Twitteraars reageren dan ook misnoegd op de ‘slutshaming’. Eén van haar trouwe volgers weet de verontwaardiging samen te vatten: “Wij bewonderen je als voorvechtster van de vrouwenrechten. Daarom is dit zo wansmakelijk! Moesten alle vrouwen niet samen aan één zeil trekken om samen sterk te staan? Wat heeft zij jou ooit misdaan? Je zou je moet schamen.”