Bejaarde man zoekt en vindt jongere vrouw (en erfgename) dankzij zoekertje in krant

Een 82-jarige Catalaan is erin geslaagd een erfgename te vinden dankzij een advertentie in de krant. De kinderloze man was al een tijdje op zoek naar een jongere vrouw die bereid is om met hem te trouwen. De dame in kwestie, afkomstig uit Cuba, zal zo ook recht hebben op zijn erfenis.

Niet ouder dan 37 jaar, niet roken, zachtaardig zijn en er goed uitzien, dat waren de voorwaarden die een 82-jarige Catalaanse man stelde in een zoekertje in een lokale krant. Een laatste poging om een levenspartner te vinden, want dat lukte de bejaarde inwoner van de gemeente Sallent, nabij Barcelona, maar niet.

‘Dejo herencia’ stond ook te lezen in de advertentie, wat zoveel betekent als ‘ik laat een erfenis na’. Klare taal dus, die door tientallen vrouwen werd begrepen. Maar het was een gescheiden Cubaanse vrouw en mama van twee dochters die het hart van de man won. Hoewel ze eigenlijk nét iets te oud is, 38 jaar, hebben de twee elkaar toch ontmoet en is de kans groot dat het tot trouwen komt.

De man plaatste een zoekertje Foto: Regio7

400.000 euro

De man in kwestie zou een ex-bankier zijn die vervroegd in pensioen is gegaan toen hij 55 jaar oud was. Er was voor hem immers geen toekomst in de steeds modernere bankwereld. Toen hij dan ook nog eens weduwnaar werd, 13 jaar geleden, had hij nog maar weinig gezelschap. De vrouwen die hij leerde kennen waren bovendien op zijn geld uit, of dat dacht hij toch elke keer wanneer hij een kanshebber ontmoette.

Uiteindelijk besloot de 82-jarige dan maar zelf met zijn erfenis te pronken, via het zoekertje. De Cubaanse vrouw zal, als ze met hem trouwt, van een erfenis van zo’n 400.000 euro kunnen genieten.