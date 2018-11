Afhaken van Romelu Lukaku streep door de rekening van bondscoach Roberto Martinez “Tot het laatste moment geprobeerd”

Geen Romelu Lukaku tegen Zwitserland. “We hebben tot het allerlaatste moment geprobeerd hem fit te krijgen”, aldus bondscoach Roberto Martinez. Toch werd zaterdagochtend beslist om de topschutter van de Rode Duivels niet mee te nemen naar Luzern.

Roberto Martinez had donderdag na de wedstrijd nog gezegd dat iedereen fit was. Ja, ook Romelu Lukaku. Die woorden moest hij gisteren tot zijn grote spijt herroepen. De hamstringblessure van Lukaku was onvoldoende geheeld. Hij had nochtans een plaatsje in de basis voor hem voorzien.

“Romelu kwam al met wat twijfels naar de Rode Duivels”, aldus Martinez. “Hij voelde zich geen honderd procent. We hebben keihard met hem gewerkt, maar we willen voor de match van morgen werken met fitte spelers. Het is een belangrijke wedstrijd. We hebben Romelu de maximale tijd gegeven om te bewijzen dat hij fit is. Maar vanmorgen hebben we beslist om hem thuis te laten. Hij is nog niet terug naar Manchester. Hij werkt in België aan zijn herstel.”

Lukaku voegt zich bij het rijtje afwezigen Vertonghen, Vermaelen, De Bruyne, Fellaini, Dembélé en Benteke. En dan is er ook nog het verhaal Yannick Carrasco. De speler van het Chinese Dalian Yifang geraakt niet weg uit China wegens problemen met zijn paspoort. Een vergetelheid van de speler zelf?

“Neen, zeker niet. Voor alle duidelijkheid: het is niet de schuld van Carrasco. Wij steunen hem. Voor hem zit het seizoen er nu op. Hij heeft geen zomerstop gehad. Nu moet hij goed uitrusten.”We hebben alles geprobeerd om hem hier te krijgen voor deze wedstrijd, maar dat lukte niet. Een spijtig geval.”

Daarom haalde Martinez Origi bij de groep. Die zat lang op een zijspoor bij Liverpool. Martinez relativeert.

“Origi had een moeilijke start van het seizoen. Maar hij deed het goed met de beloften bij Liverpool en speelde in de laatste Champions League-match. We zitten wat dun in de aanvallers en hopen dat hij door deze oproeping een boost krijgt.”

Verrrassing

De Nations League houdt de ene verrassing na de andere in. Voor Spanje lag de rode loper open naar de finaleronde in juni maar nu maken wellicht Kroatië en Engeland onder elkaar uit wie die eindronde haalt. Wie was er niet verrast door die 2-0 zege van Nederland tegen Frankrijk? Dus kan ook Zwitserland wel eens verrassen. Meer heeft Martinez niet nodig om een waarschuwende vinger op te steken.

“Zwitserland is een sterke ploeg, met veel technisch vermogen”, aldus de bondscoach. “We zullen twee ploegen zien die voor de overwinning willen gaan. Bijna in alle groepen in divisie A van de Nations League is het nog erg spannend. Ik zie de kansen fifty-fifty. Ik ben overigens niet verrast dat Frankrijk verloor van Nederland. Die ploeg is de laatste twee jaar goed geëvolueerd. Dat Frankrijk verliest, is misschien een verrassing. Maar ik ben niet verrast met het niveau van Nederland.”

Eden Hazard is nu tien jaar Rode Duivel : “Misschien ben ik iets beter geworden”

Tien jaar na zijn debuut in Luxemburg kan Eden Hazard zich zondag als aanvoerder van de Rode Duivels kwalificeren voor de Final Four van de Nations League. Zonder Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku rekent België meer dan ooit op het dribbelwonder van Chelsea. “Niet alleen ik kan het verschil maken.”

Amper zeventien jaar, amper één basisplaats en zeven invalbeurten bij zijn club Lille en toch al twee goals in de Ligue 1. Anno 2008 was dat genoeg om je debuut te mogen maken bij de Rode Duivels. Nu, Eden Hazard stond op dat moment al bekend als een gigantisch talent. Tien jaar later heeft hij dat helemaal waargemaakt. Nu speelt hij al zijn 98ste interland en is hij al meer dan twee jaar aanvoerder én de meest bepalende speler van het nummer één op de FIFA-ranking. “In welke mate ik veranderd ben sinds mijn debuut bij de Rode Duivels? Ik ben niet veranderd”, zegt Eden Hazard. “Misschien ben ik ietsje beter geworden (lacht). Maar ik ben wel nog hetzelfde type speler en ik stap nog elke dag met dezelfde goesting het veld op. Maar natuurlijk heb ik nu meer ervaring.”

Vandaag staat Eden Hazard volop in de schijnwerpers, maar toen hij debuteerde bij de Rode Duivels werd die match niet eens live op de Belgische televisie getoond. “Wat ik me er nog van herinner? We speelden 1-1 gelijk tegen Luxemburg. Mijn match was toen misschien niet zo goed als iedereen vooraf verwachtte. Een gelijkspel tegen Luxemburg kan je je nu amper voorstellen. Zo zie je maar welke afstand we sindsdien hebben afgelegd. We zijn véél beter geworden. Individueel én collectief.”

Tien jaar Rode Duivel, het deed Eden Hazard even terugblikken. Naar de hoge verwachtingen die er in het begin waren en die hij niet meteen kon inlossen, maar vooral naar zijn hoogtepunten. "Ik heb in die tien jaar nooit aan mezelf getwijfeld. Er zijn alleen momenten die beter waren dan de anderen. Ik ga niet te veel achteruit kijken. Maar met het WK hebben we iedereen overtuigd van onze kwaliteiten. Niet alleen ikzelf."

De laatste wedstrijden bij de Rode Duivels is Eden Hazard telkens alomtegenwoordig. Hij is keer op keer de uitblinker. Onmisbaar, zelfs. In het zuiden van het land hebben ze er zelfs al een woord voor uitgevonden: Hazardepancdance, afhankelijk van Hazard. "Ik ben niet akkoord dat de nationale ploeg van mij afhankelijk is. Er zijn ook mooie resultaten geweest toen ik er niet bij was. We hebben een heel goede groep. Ik neem wel mijn verantwoordelijkheid als aanvoerder. En ik krijg meer ballen en geef meer passen. Maar daar stopt het."

Toch valt Hazard nog meer op nu Kevin De Bruyne er al een tijdje door een blessure niet meer bij loopt bij de Rode Duivels. "Niet alleen ik kan het verschil maken. Dat is al enkele keren gelukt. Maar we missen natuurlijk wel Kevin De Bruyne. Zo'n speler missen ze ook bij Manchester City."

En dus moet België morgen zonder twee van de gouden drie – Lukaku en De Bruyne – zich proberen te plaatsen voor de Final Four van de Nations League. Een puntje in de Swissporarena in Luzern tegen Zwitserland volstaat. "Zwitserland wordt een moeilijke wedstrijd. Dat hebben we ook in Brussel gezien. Er zijn zeer goede spelers bij. Ze spelen in Engeland en Duitsland, dat wil wat zeggen. We mogen ze niet onderschatten.”