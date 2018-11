Olivier Giroud vertelt het verhaal van zijn eerste ontmoeting met Eden Hazard: “Ik zei tegen mezelf: F*ck!”

Olivier Giroud maakte begin 2018 de verrassende overstap van Arsenal naar Chelsea. In essentie van Mesut Özil naar Eden Hazard. De Fransman was onmiddellijk onder de indruk van het niveau van onze landgenoot.

Giroud zit sindsdien aan zes doelpunten in dertig optredens voor de Blues. In een interview met de Franse krant Le Figaro kon de 32-jarige spits het niet laten om zich lyrisch uit te laten over Hazard.

“Toen ik Eden Hazard ontdekte op mijn eerste training voor Chelsea, zei ik meteen tegen mezelf: F*ck, het is moeilijk om een bal van hem af te pakken. Soms staan er twee of drie spelers rond hem en nog lukt het hem om uit die kleine ruimtes te ontsnappen. Hij is een goochelaar, echt indrukwekkend.”

Er kon ook nog een grapje af van de Fransman. “Nu dat ik hem beter heb leren kennen, kom ik niet meer zo vaak in zijn buurt. Dat is beter voor hem en vooral voor mij”, aldus Giroud.