Exact een jaar en een dag later: vermiste duikboot met 44 bemanningsleden “volledig misvormd” teruggevonden

Precies een jaar en een dag na plots van de radar te verdwijnen, is de Argentijnse duikboot ARA San Juan teruggevonden. Intussen is het zo goed als zeker: de onderzeeër ontplofte. “We hebben het wrak volledig misvormd en in brokstukken teruggevonden”, klonk het tijdens de persconferentie. De nabestaanden van de 44 bemanningsleden aan boord gaan nu opnieuw door een hel.

Op 15 november 2017 gebeurde het ondenkbare: een Argentijnse onderzeeër met 44 bemanningsleden aan boord verdween compleet van de radar. Argentinië was wekenlang in de ban van de plotse verdwijning, en ook de rest van de wereld volgde het mysterie op de voet. Daar lijkt nu een einde aan te komen: ARA San Juan werd op vrijdag 16 november gelokaliseerd, precies een jaar en een dag na het laatste contact.

De autoriteiten van de marine hebben zaterdag (om 11 uur plaatselijke tijd) meer informatie gegeven over de plotse vondst tijdens een persconferentie. Ook de Argentijnse minister van Defensie Oscar Aguad, die na de verdwijning stevig onder vuur lag, nam het woord.

Onderzeeër ontplofte

Kapitein Enrique Balbi, voormalig woordvoerder van de marine en huidig diplomaat in de Verenigde Staten, had het tijdens de persconferentie meermaals over het rapport van Ocean Infinity, het Amerikaanse privébedrijf had intussen de leiding over de zoekoperaties naar de duikboot. Sinds 6 september was het bedrijf aan de slag in het gebied waar de onderzeeër het contact verloor, ongeveer 460 kilometer ten oosten van San Jorge. Een van hun schepen, de ‘Seabed Constructor’, kon uiteindelijk de locatie van het wrak bepalen.

“Volgens het rapport is de duikboot dicht bij de bodem ontploft”, aldus Balbi. “Dat blijkt uit het gevonden puin: het is erg beperkt en erg verspreid. Er werden delen teruggevonden in een straal van 80 tot 100 meter.”

Bovendien werden de brokstukken gelokaliseerd vlakbij het punt waar een allereerste waarneming van een explosie was. “Ook onze marine heeft dat gebied al eerder afgezocht”, zei vice-admiraal Jose Luis Villán daarover. “Maar door een gebrek aan technologie konden we het nooit vinden.” Het is niet de eerste keer dat het gebrek aan middelen ter sprake komt in de zaak van de duikboot. Kort na de verdwijning ervan,

Wat er nu gaat gebeuren, is niet bekend, gaf een woordvoerder van de mariene mee. “Afhankelijk van de staat waarin de duikboot zich bevindt, zal gekeken worden hoe er wordt voortgewerkt,” klonk het vrijdag. Maar volgens de minister van Defensie beschikt Argentinië helemaal niet over de middelen om het schip te “recupereren”.