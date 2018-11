Gareth Bale vloekt: Kasper Schmeichel schudt wereldsave uit zijn mouwen op banaanschot

Denemarken zal het volgend jaar mogelijk tegen de Rode Duivels opnemen in Divisie A van de Nations League. De Denen wonnen in Cardiff het pleit van concurrent Wales met 1-2. Gareth Bale scoorde wel voor de thuisploeg, maar stuitte eerder in de wedstrijd op doelman Kasper Schmeichel. Die pakte uit met een werkelijk briljante redding op een banaanschot van de speler van Real Madrid.

Een wereldsave op een wereldschot! ???? pic.twitter.com/50iHMZf7y7 — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 17 november 2018