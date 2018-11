Het ultieme bewijs van hun rivaliteit? Cavani en Neymar krijgen het met elkaar aan de stok na overtreding

Het Braziliaanse voetbalelftal won vrijdagavond in Londen een oefenwedstrijd tegen Uruguay met 1-0. Neymar besliste de galamatch in het Emirates Stadium vanaf de penaltystip. De wedstrijd werd echter ontsierd door een akkefietje tussen de Braziliaan en PSG-ploegmaat Edinson Cavani. Die laatste maakte een lichte fout op Neymar, maar die ging zoals gewoonlijk ostentatief neer. Tot frustratie van Cavani, die bovendien een gele kaart kreeg. Cavani wilde Neymar recht helpen, maar de Braziliaan had daar weinig oren naar. Dat leverde Neymar dan ook een dodelijke blik en enkele verwijtende woorden op van de Uruguayaan. Afwachten of dit een staartje krijgt op de eerstvolgende training van PSG...