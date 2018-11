Honderden Belgen ontdekken jobmogelijkheden in Canada: “Belgen kunnen Frans én Engels”

Brussel - Achthonderd Belgen die kandidaat zijn om te immigreren naar Canada, hebben zaterdag in Brussel de jobmogelijkheden in het Noord-Amerikaanse land kunnen ontdekken. Daar vond al voor de twaalfde keer het forum “Destination Canada” plaats, zo meldt de ambassade van Canada in België.

Tijdens het forum konden de kandidaten informatie verzamelen over 1.460 jobaanbiedingen, immigratievoorwaarden, werkvakanties enzovoort. Ook konden ze spreken met Canadese werkgevers die op zoek zijn naar werkvolk.

Frans en Engels

Volgens de ambassade zijn Belgen erg gegeerd in Canada, omdat velen de beide talen van het land (Engels en Frans) machtig zijn. Er zijn veel jobaanbiedingen in sectoren als informatietechnologie, onderwijs, beeldanimatie, videospellen, baantransport en horeca.

De vacatures die overblijven na de fora in België (er volgen er maandag nog in Luik en Namen, red.), zullen worden gepubliceerd op de websites van de arbeidsbemiddelaars VDAB, Forem en Actiris International.

“Canada heeft een proactieve immigratiepolitiek en gaat op zoek naar talent in het buitenland om de tekorten op de Canadese arbeidsmarkt op te vullen en innovatie te stimuleren”, schrijft de Canadese ambassade. “Een meerjarenplan ambieert om 330.800 nieuwe residenten te verwelkomen in 2019, 341.000 in 2020 en 350.000 en 2021, wat overeenkomt met bijna 1 procent van de Canadese bevolking.”