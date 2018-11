Vincent Kompany niet op laatste training voor clash met Zwitserland: worden dit de elf Rode Duivels?

Bondscoach Roberto Martinez blijft de geheimzinnige spelen. Nadat hij eerder deze week al mist spoot over Carrasco en Lukaku, bleek op de laatste training in de Swissporena in Luzern Kompany te ontbreken.

Een kwartier voordien had Martinez daar niets over gezegd. De medische staf van de voetbalbond noemde de afwezigheid van Kompany “niet ernstig”. De basiself kan er als volgt uitzien: Courtois, Alderweireld, Kompany (of Denayer), Boyata; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; Mertens, Batshuayi, E. Hazard.

Bij minstens een gelijkspel in Luzern zijn de troepen van Roberto Martinez zondagavond altijd zeker van de kwalificatie voor de Final Four, die volgend jaar gespeeld wordt. Ook bij een nipte nederlaag met één doelpunt verschil en minstens twee gemaakte goals is de kwalificatie een feit, na de 2-1 zege van vorige maand tegen de Zwitsers in Brussel. Zwitserland heeft momenteel in de stand drie punten minder.