Zwitserland-België even snel uitverkocht als concert Ed Sheeran, maar dat ligt mogelijk aan dit stadion

Eén uur. Langer was niet nodig vooraleer het bordje ‘Sold Out’ aan de poorten van de Swissporarena in Luzern hing, waar morgen Zwitserlad-België word gespeeld. Dat is even snel als toen Ed Sheeran vorige zomer naar de wei van Werchter kwam.

LEES OOK. Afhaken van Romelu Lukaku streep door de rekening van bondscoach Roberto Martinez “Tot het laatste moment geprobeerd”

LEES OOK. Vincent Kompany niet op laatste training voor clash met Zwitserland: worden dit de elf Rode Duivels?

De kaartjes voor de beslissende wedstrijd in Groep 2 van Divisie A in de Nations League morgenavond waren ook meteen uitverkocht. Er kunnen in de Swissporarena officieel ‘slechts’ 16.800, maar het aantal toeschouwers zal beperkt blijven tot 15.600.