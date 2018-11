Arrestaties in Londen nadat duizenden mensen betogen tegen gebrek aan politieke daadkracht: “Dit is een dag van rebellie”

In Londen hebben zaterdag duizenden mensen betoogd tegen de “criminele nalatigheid” van de Britse regering in de strijd tegen de klimaatopwarming. De politie arresteerde een veertigtal betogers. Volgens de organisatie waren er 6.000 manifestanten.

De manifestatie, een initiatief van de beweging Extinction Rebellion, begon omstreeks 10 uur en tal van betogers blokkeerden vijf bruggen in de Engelse hoofdstad. “Dit is een dag van rebellie. Wij nemen de bruggen van Londen in alvorens we allemaal instorten”, aldus een pamflet van Extinction Rebellion.

Volgens de beweging is het een “burgerplicht” om op vreedzame manier te rebelleren, “omdat de regering zich schuldig maakt aan criminele nalatigheid”. De betogers roepen de Britse regering op om maatregelen te nemen zodat tegen 2025 de uitstoot van koolstofdioxide tot nul teruggebracht wordt. “Vandaag tonen we duidelijk hoeveel mensen er genoeg van hebben en dat er dringend nood is aan verandering”, aldus Jack Gouldbourn, lid van Extinction Rebellion.

De politie pakte 45 betogers op, vooral omdat ze het verkeer belemmerden.