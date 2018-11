Opmerkelijke 100ste interland voor Giorgio Chiellini met de Azzurri, maar: “Ik zal nooit meer een WK spelen”

Dag op dag veertien jaar geleden maakte Giorgio Chiellini zijn debuut voor de Italiaanse nationale ploeg. Op 17 november 2004 speelde de verdediger 45 minuten in een 1-0-zege tegen Finland. Op 17 november 2018 speelt het Juventus-icoon interland nummer 100.

Chiellini is de zevende Italiaan die de kaap van de honderd interlands zal ronden. Gianluigi Buffon (178), Fabio Cannavaro (136), Paolo Maldini (126), Daniele De Rossi (117), Andrea Pirlo (116) en Dino Zoff (112) gingen hem voor.

“Het is een eer”, stelde Chiellini op de persconferentie. “Groter dan welke droom die je hebt als kind. Je droomt van spelen in de Serie A en voor de nationale ploeg. Maar het bereiken van honderd interlands, dat is nog net iets anders.”

Al gaf Chiellini er na het missen van het WK bijna de brui aan. “Ik kwam echter tot de conclusie dat je een uitnodiging voor de nationale ploeg nooit kan weigeren”, aldus de Juve-verdediger. “Het is niet aan jou om dat te beslissen. Ik heb alle respect voor mensen die het anders zien, maar ik denk dat zolang de bondscoach je oproept je de morele verplichting hebt om ook te gaan.”

“Maar het missen van het WK zal me altijd bijblijven want ik zal nooit meer een WK spelen. Het is een pijn die de ouderen zullen meedragen, maar het geldt ook voor de jongeren die geen rol hebben gespeeld in die mislukking. De hoop is er dat het kan helpen op de middellange termijn om de fundering te leggen voor de wederopstanding van het Italiaanse voetbal. Er is licht aan het einde van de tunnel.”