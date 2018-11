Tragisch: man door trein gegrepen terwijl hij hond zoekt op spoor

Mons - Een dertiger is zaterdagnamiddag om het leven gekomen toen hij werd aangereden door een trein in Obourg, in de provincie Henegouwen. Dat is vernomen van het parket van Bergen.

Het ongeval vond zaterdagmiddag rond 17.45 uur plaats in Obourg, een dorp in de Belgische provincie Henegouwen en een deelgemeente van de Waalse stad Bergen. De man liep op het spoor van lijn 118, de trein tussen Bergen en La Louvière.

Toen de trein in volle snelheid om de bocht kwam, dat is aan zo’n 100 km/uur, kon hij niet meer op tijd weg. De man maakte geen schijn van kans en stierf onmiddellijk. De man was blijkbaar zijn hond aan het zoeken op de sporen.

Door het ongeval is het treinverkeer tussen Bergen en La Louvière ernstig verstoord. Omstreeks 17.45 uur kon het treinverkeer hernemen, maar er zijn nog vertragingen en geschrapte treinen.