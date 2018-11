Zwaargewonde man aangetroffen met mes nog in zijn lichaam

Herentals - De lokale politie Neteland is een onderzoek gestart naar ernstige feiten van geweldpleging zaterdagavond in Herentals. Rond 18u werd langs de Herenthoutseweg een zwaargewonde man aangetroffen met een mes in zijn lichaam. Het slachtoffer werd onmiddellijk voor een spoedoperatie overgebracht naar het ziekenhuis.

De man sprak geen Nederlands en het was aanvankelijk niet duidelijk waar hij vandaan kwam. Enkele buurtinformatienetwerken werden opgestart om na te gaan of iemand verdachte handelingen had opgemerkt. Politiepatrouilles troffen even later op een ietwat verlaten plaats in de buurt een geparkeerde vrachtwagen aan met Portugese nummerplaten.

Een vrouw die zich in de buurt van de vrachtwagen ophield en zich verdacht gedroeg is voor ondervraging opgepakt. Ook zij sprak geen Nederlands. De speurders vermoeden dat al deze elementen met elkaar in verband staan. De toegangsweg naar het terrein waar de vrachtwagen staat, werd tijdens het onderzoek afgesloten.

Volgens de eerste berichten is het slachtoffer van de steekpartij niet in levensgevaar.