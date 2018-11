Tram rijdt verstrooide voetganger aan tijdens het oversteken

Merksem - Door een ongeval op de Bredabaan was er zaterdag een tijdlang geen tramverkeer mogelijk tussen tramhalte Burgemeester Nolf en P&R Merksem. Een tram botste er met een voetganger, die de tram tijdens het oversteken waarschijnlijk niet had gezien. Het slachtoffer werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde waarschijnlijk doordat de voetganger, een 17-jarige jongeman, druk met zijn gsm in de weer was tijdens het oversteken. “De tram die al aan het vertragen was voor de halte ging in de noodremmen en gaf een belsignaal”, aldus politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “De voetganger reageerde niet en kwam met zijn hoofd tegen de tram terecht.” Volgens de eerste informatie verkeert de jongeman niet in levensgevaar.