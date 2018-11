Nigeria, Marokko, Oeganda en Mali hebben ticket voor Africa Cup 2019 beet, eerste zege voor Saintfiet bij Gambia

Brussel - Nigeria, Marokko, Oeganda en Mali hebben zich zaterdag geplaatst voor de komende editie van de Africa Cup, die van 15 juni tot 13 juli 2019 doorgaat in Kameroen. Tom Saintfiet boekte zijn eerste zege als bondscoach van Gambia.

Zaterdag wonnen de troepen van Saintfiet met 3-1 van Benin op de vijfde speeldag in kwalificatiegroep D. De Belg stond voor de vierde keer aan het roer van de Gambiaanse nationale ploeg. Dankzij doelpunten van Jallow (70., 90.+4) en Jobe (78.) trok zijn team aan het langste eind. Benin had de score geopend in de 34e minuut dankzij Mounié. Ondanks de zege is Gambia laatste in zijn poule met 5 punten. Ook Togo heeft 5 punten, maar heeft een match minder gespeeld. Algerije (4 matchen) en Benin (5 m.) tellen 7 punten. Gambia kan zich nog bij de eerste twee scharen, noodzakelijk om een ticket voor de eindronde te bemachtigen. Op de laatste speeldag gaat het op bezoek bij Algerije.

Nigeria is na een 1-1 gelijkspel tegen Zuid-Afrika zeker van een plaats in de top twee in poule E. Op de slotspeeldag hebben de Bafana Bafana (9 ptn) genoeg aan een punt tegen Libië (7 ptn) voor kwalificatie.

Daags na de 2-0 zege van Marokko tegen Kameroen, wonnen de Comoren in groep B met 2-1 van Malawi. Daardoor eindigen de Marokkanen zeker bij de eerste twee in hun groep. Marokko heeft 10 punten. Kameroen, dat als organisator er al zeker bij is op de Africa Cup, is tweede met 8 punten. Daarna volgen de Comoren (5) en Malawi (4).

Ook Oeganda is er volgende zomer bij, dankzij een 1-0 overwinning in groep L tegen Kaapverdië. De Oegandezen tellen één speeldag voor het einde 13 punten. Het tweede ticket in de poule kan naar Tanzania, momenteel tweede met 5 punten, gaan. Maar dan moeten de Taifa Stars zondag wel winnen in Lesotho.

Mali heeft zijn ticket beet na een 0-1 zege tegen Gabon. De Gabonezen, derde in groep C met 7 punten, moeten op de slotspeeldag absoluut winnen bij Burundi (2e met 9 ptn) om zich alsnog te verzekeren van Africa Cup-deelname.