NATIONS LEAGUE. Portugal plaatst zich voor play-offs, Turkije degradeert en Stanciu laat nog eens van zich horen

In de Nations League stond zondag zeven wedstrijden op het programma. Turkije beleefde een povere avond, terwijl het feesten was bij de Kosovaren. Portugal plaatste zich dan weer voor de play-offs ten koste van Italië.

DIVISIE A.

De enige wedstrijd van de avond in Divisie A was die in Groep 3 tussen Italië en Portugal. De wedstrijd was de honderdste interland voor Giorgio Chiellini . De verdediger van Juventus speelde een puike partij en hield met de Azzurri de nul tegen de Portugezen zonder Cristiano Ronaldo. Italië had het meeste balbezit en kreeg uitstekende kansen via Ciro Immobile (2x) en Leonardo Bonucci. Rui Patricio stond echter goed te keepen en hield de nul. Al kwam William Carvalho nog dicht bij de 0-1, maar Gigio Donnarumma pakte uit met een geweldige save: 0-0.

Portugal is zo zeker van groepswinst want het telt 7 punten na drie wedstrijden. Italië telt 5 punten na vier partijen, waardoor Polen met nog een match te spelen zeker is van degradatie naar Divisie B.

DIVISIE B

Turkije mocht één ding niet doen tegen Zweden: verliezen. En wat deden de Turken in eigen huis? Verliezen van de Zweden. De WK-revelatie kwam met 0-1 winnen dankzij een doelpunt van Andreas Granqvist. Daardoor springen de Zweden naar plek twee in Groep 2 met 4 punten uit drie wedstrijden. Turkije heeft zijn vier matchen gespeeld en is met slechts 3 punten zeker van degradatie naar Divisie C. Rusland gaat aan kop met 7 punten.

DIVISIE C

Voor Schotland is alles nog mogelijk in Groep 1. De Schotten hadden geen medelijden met Albanië, dat in eigen huis met 0-4 verslagen werd na een snelle rode kaart voor Mërgim Mavraj. Ryan Fraser, Steven Fletcher en twee keer James Forrest deden de netten trillen voor Schotland, dat nu samen met Israël aan de leiding gaat met 6 punten. Op de laatste speeldag staat Schotland-Israël op het programma.

Servië deed een gouden zaak in Groep 4. Er werd in Belgrado met 2-1 gewonnen van Montenegro, waardoor de Serviërs nu 11 punten tellen na vijf wedstrijden. Daarmee zijn ze zo goed als zeker van promotie naar Divisie B en een plek in de play-offs om een EK-ticket. Adem Ljajic en Aleksandar Mitrovic scoorden voor de thuisploeg, al miste ‘Mitrogol’ ook een penalty

Roemenië moest winnen van Litouwen om kans te blijven maken op groepswinst. En daar slaagden de Roemenen wonderwel in. Litouwen werd met 3-0 huiswaarts gestuurd na doelpunten van George Puscas, Claudiu Keserü en, jawel, Nicolae Stanciu (ex-Anderlecht). Roemenië komt zo op 9 punten en trekt op de slotspeeldag naar Montenegro. Servië speelt thuis tegen Litouwen.

DIVISIE D

De strijd om de eerste plaats in Groep 3 blijft spannend. Kosovo won voor het eerst een uitwedstrijd en deed dat in stijl. In Malta werd met 0-5 gewonnen, mede dankzij twee doelpunten van Donis Avdijaj. De Kosovaren blijven zo aan de leiding met 11 punten, maar ook Azerbeidzjan doet nog mee met 9 punten na een 2-0-overwinning tegen de Faeröer.