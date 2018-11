Vlaams Bouwmeester wil ons landschap redden: “We hebben het platteland vermoord”

“We wonen in een ruimtelijk misverstand”, zegt Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck stellig. “Vlaanderen bestaat voor 6,4 procent uit natuur. Terwijl het ecosysteem van de planeet 50 procent natuur vergt.” Rijst de vraag: hoe maken we open ruimte bij? Daarom gaat de Bouwmeester de boer op. “Ik wil niet dat mijn kleinkinderen de natuur alleen nog in de zoo zien.”