Als een hoestje hardnekkig wordt, trekken we vlug naar de huisarts. Die schrijft bijna altijd antibiotica voor. Maar dat is bij luchtweginfecties zelden nuttig en leidt zelfs tot gevaarlijke resistentie, waarschuwen onderzoekers van de Universiteit Antwerpen. “We zijn Europees kampioen.”

Dat we veel antibiotica slikken, hoeft geen betoog. En wie al even met een hoestje rondloopt, belandt vaak bij de huisarts: hoesten is een van de meest voorkomende aanleidingen voor een doktersbezoek ...