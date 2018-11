“Nog niet gestrooid, want vrieskou was niet voorspeld”

De vrieskou verraste gisterochtend de automobilisten op het viaduct van Vilvoorde. Rond zeven uur ’s morgens gebeurden er verschillende ongevallen. De gladde wegen verrasten ook de strooidiensten. “Er was niet gestrooid”, zegt woordvoerster Veva Daniëls. “Onze voorspellingen gaven namelijk niet aan dat het zou vriezen.”

De ongevallen gebeurden allemaal in een kwartiertje tijd. En meer dan wat materiële schade was er niet. Direct na de meldingen reed er wel een strooiwagen uit. Volgens weerman Frank Deboosere doken de temperaturen pas gistermorgen even onder de nul aan de grond en zorgde het maar zeer lokaal voor problemen. “Net op die plekken waar het nog wat nat lag door mist of op bruggen of viaducten”, zegt hij. “De komende week zal het ’s morgens vaak opletten geblazen zijn. Nadat we eerder deze week nog 17 graden haalden, gaan we nu naar normale temperaturen. Overdag zitten we wel ruim boven nul, maar ’s nachts kan het toch wat vriezen. En in de nacht van dinsdag op woensdag valt er mogelijk ook wat smeltende sneeuw.”

108.000 ton strooizout

Volgens Veva Daniëls van het Agentschap Wegen en Verkeer staan de strooiwagens paraat. “Zowel ’s middags als ’s avonds krijgen we de weersvoorspellingen binnen. Elke avond zien we of er preventief gestrooid moet worden.”

Zoals elk jaar beschikken de diensten over ongeveer 108.000 ton strooizout. “Dat volstaat om zelfs bij extreme weersomstandigheden de winter door te komen.”