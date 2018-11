Iedereen draagt zijn gordel, behalve chauffeurs van bestelwagens

Het gros van de mensen ziet het belang van de gordel intussen in. “Toen we in 2003 een eerste keer deze meting deden, droeg voorin de wagen amper 56 procent een gordel”, aldus Vias-woordvoerder Stef Willems. Foto: ISOPIX

Verkeersveiligheidsinstituut Vias roept chauffeurs van bestelwagens op om ook een veiligheidsgordel te dragen. De oproep volgt na een nieuwe meting van de gordeldracht in ons land. “95 procent van de personen vooraan, en 86 procent achteraan draagt die, de hoogste cijfers ooit. Maar dat percentage is veel lager bij chauffeurs van bestelwagens, en dat moét beter.”

De gordel redt levens, of verhindert ernstige verwondingen, ook bij zeer lage snelheden, bijvoorbeeld in stadscentra. Verkeersveiligheidsinstituut Vias rekende in het kader van een nieuwe gedragsmeting uit dat door het gestegen gordelgebruik de afgelopen 3 jaar vermoedelijk “40 doden en zwaargewonden op onze wegen zijn vermeden”.

Het gros van de mensen ziet het belang van de gordel intussen ook in. De nieuwste gedragsmeting levert immers recordcijfers op. Vooraan draagt nu 95 procent de gordel, achterin zit 86 procent vastgeklikt. “Ter vergelijking: toen we in 2003 een eerste keer deze meting deden, droeg voorin de wagen amper 56 procent een gordel”, aldus Vias-woordvoerder Stef Willems.

Verklikkers

Hij wijt de énorme gedragsverandering aan volgehouden preventiecampagnes “én ook de introductie van gordelverklikkers, die een geluidssignaal geven wanneer je niet vastgeklikt bent”. Vooraan zijn die sinds 2009 wettelijk verplicht. Achterin de wagen geldt die verplichting (nog) niet, “maar er gaan op Europees vlak stemmen op om dat de komende jaren ook achteraan verplicht te maken”.

De recordcijfers verbergen niettemin enkele belangrijke aandachtspunten. “Alles kan beter. Zo valt op dat in onze buurlanden de gordeldracht vooraan in de auto met gemiddeld zo’n 97 procent toch nog ietsje hoger ligt.” Mogelijke oorzaak is dat er in België traditioneel veel vrijstellingen voor het dragen van de gordel worden uitgereikt, bijvoorbeeld wegens medische redenen.

Maar belangrijkste vaststelling is vooral dat nog te veel chauffeurs van bestelwagens de gordel links laten liggen: bij hen klikt slechts 85,5 procent zich vast. “En dat moet veranderen”, aldus nog Vias, dat onder meer de bedrijven en werkgevers in deze sector oproept om daar snel werk van te maken. “Ook voor leveranciers die vaak moeten stoppen, is de gordel onontbeerlijk.”

Zes feiten over de gordel

1. Hoe hoger de snelheid, hoe meer mensen de gordel dragen. Terwijl ongevallen tegen lage snelheden ook ernstige verwondingen kunnen veroorzaken.

2. Vrouwen dragen vaker een veiligheidsgordel dan mannen, volgens Vias “geen verrassing omdat ook op het vlak van alcohol en snelheid mannen meer risico’s nemen in het verkeer.”

3. Wanneer de bestuurder geen gordel draagt, klikken ook de andere inzittenden zich minder vaak vast. “Slechts 48 procent van de passagiers is dan vastgegespt”, aldus Vias.

4. Gordeldracht vermindert het risico om te sterven of ernstig gewond te geraken met 40 à 50 procent.

5. Zonder gordel om bestaat het risico dat je bij een ongeval uit de wagen wordt geslingerd. Je loopt dan vijf keer meer kans om te sterven dan wanneer je was vastgemaakt.

6. Bij een botsing aan 50 km per uur wordt het lichaamsgewicht van een volwassene van 75 kg een ‘projectiel’ van 2,5 ton.