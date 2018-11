914 doden, onder wie veel kinderen. 40 jaar na de massamoord doet het verhaal van Jonestown nog steeds huiveren

Het was, tot de aanslagen van 9/11, het grootste drama in de Amerikaanse geschiedenis met burgerdoden. Op 18 november 1978 werden 914 mensen, onder wie heel wat kinderen, de dood in gestuurd. Een verplichte, collectieve zelfmoord. Vandaag, exact 40 jaar later, doet het verhaal over het ‘paradijselijke’ Jonestown nog steeds huiveren.