Haalt Ajax komende zomer 138 miljoen binnen door de verkoop van twee toptalenten? “Hij was briljant”

Het Nederlandse voetbal leeft weer. En hoe! Oranje won vrijdag met 2-0 van wereldkampioen Frankrijk en doet weer helemaal mee in de Nations League. Op clubniveau speuren topclubs de Nederlandse markt af en twee toptalenten steken erbovenuit: Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt.

De twee jonkies van Oranje schieten als kometen naar het sterrendom. De Ajax-spelers toonden zich tegen Les Bleus alweer van hun sterkste kant. De Jong domineerde in het middenveld, terwijl De Ligt niemand minder dan Kylian Mbappé in zijn achterzak hield. De veelzijdige verdediger won zelfs een sprintduel van de pijlsnelle Fransman.

Mbappe is NOT slow, neither is De Ligt apparently pic.twitter.com/UbUfAY05b7 — JD Football (@JDFootball) 16 november 2018

“Mbappé had het enorm zwaar tegen de Nederlandse verdedigers en dan vooral met de briljante De Ligt. Hij heeft zelden zo onopvallend gespeeld in het shirt van Frankrijk”, klonk het bij France Football. Al bleef de 19-jarige Nederlander er bijzonder rustig onder. “Hij probeert langs me te gaan en ik pak de bal af. Ja, dat gebeurt gewoon. Toch?”

De Ligt werd al gelinkt aan een heleboel Europese topclubs. Vorige zomer bezocht hij de faciliteiten van Juventus, maar ook onder andere Barcelona en Manchester United zijn fan. De verdediger zou zo’n 68 miljoen euro moeten kosten als we… Frenkie de Jong mogen geloven. “‘Ik denk dat De Ligt uiteindelijk voor 68 miljoen euro weggaat”, zei die in gesprek met Voetbal International.

De Jong zelf speelde ook de pannen van het dak. “Een rijzende ster die het middenveld op slimme wijze dirigeerde”, klonk het in de Italiaanse kran La Repubblica. La Gazzetta dello Sport noemde het Ajax-talent “onmisbaar” voor Oranje en ook het Spaanse El Mundo Deportivo was lyrisch: “De Jong heeft veel kwaliteiten en kan het spel dicteren, maar is ook niet te beroerd om zich op te offeren voor het team.”

“Ik moet nu zorgen dat het snel blijft gaan en beter en beter blijf worden”, reageerde de 21-jarige middenvelder. In Spanje werd de Ajax-speler alvast weer gelinkt aan Barcelona, nadat ook al Tottenham zijn interesse liet blijken. Christian Eriksen zou De Jong zelfs persoonlijk hebben voorgedragen bij het bestuur van de Spurs. De kostprijs? Minstens 70 miljoen euro beweert Mundo Deportivo.

Wie goed kan tellen, weet dat Ajax volgende zomer dus mogelijk minstens 138 miljoen euro mag bijschrijven op de bankrekening...