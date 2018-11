Eden Hazard is 10 jaar Rode Duivel: hoe een snotjong de Messi van België werd

Precies tien jaar geleden lanceerde René Vandereycken de toen 17-jarige Eden Hazard bij de Rode Duivels. Een piepjong supertalent. “Een snotneus met heel veel lef”, liet ex-bondscoach Walter Meeuws toen noteren. Vandaag is die snotneus nog steeds dezelfde speelvogel, maar wel een wereldster en de beste Belgische voetballer ooit. “Roger De Vlaeminck, die werkte ook harder dan iedereen dacht”, stelt Vandereycken tien jaar later. Hazard toen vs. Hazard nu.

19 november 2008, Luxemburg - België: het grote debuut dat niemand zag

Het was een vriendenmatch in koud en guur weer, in een zo goed als leeg stadion in Luxemburg. Zonder Belgische tv-stations. Zelfs ...