Oppassen voor Jerommeke: krachtpatser en goalgetter Xherdan Shaqiri kan Duivels pijn doen

Van alle Messi’s ter wereld is hij degene die het meest aanspraak mag maken op de vergelijking met de Argentijn. Want Xherdan Shaqiri (27) is ondertussen zelf uitgegroeid tot een topspeler. Titels in twee landen, deelname aan drie WK’s, een speelstijl waar iedereen van smult en op dit moment actief bij Liverpool: zondag wordt hij dé man voor wie de Rode Duivels moeten oppassen. Portret van een Zwitsers icoon, made in poor Kosovo.