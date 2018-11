Van Overtveldt: “Begrotingstekort zou opgelost zijn als tewerkstelling in Wallonië en Brussel even groot zou zijn als in Vlaanderen”

Brussel - Het begrotingstekort in België kan meteen worden opgelost als in Brussel en Wallonië meer mensen aan de slag gaan. Dat zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zaterdag gezegd bij VTM. Een communautaire prik aan Franstalig België om de kritiek te counteren dat hij en de N-VA het tekort niet hebben weggewerkt.

“Mijn conclusie na vier jaar is dat de sleutel tot een structureel begrotingsevenwicht in dit land ligt op het niveau van de tewerkstelling”, aldus Van Overtveldt. Of met andere woorden: de nog openstaande vacatures - er zijn er 150.000 - moeten worden ingevuld om het begrotingstekort op te lossen.

“Voor elk procentpunt dat er in de tewerkstellingsgraad bijkomt, realiseer je voor de begroting 1 tot 1,5 miljard euro, omdat je meer mensen hebt die afdragen en je minder uitgaven hebt qua werkloosheidsuitkeringen”, klinkt het bij VRT.

En daarvoor kijkt de N-VA-minister vooral naar Brussel en Wallonië. “Vooral daar ligt de tewerkstellingsgraad te laag. Die moet dringend omhoog.”. De werkgelegenheidsgraad van 20- tot en met 64-jarigen bedroeg in Vlaanderen in het tweede kwartaal van dit jaar 74,5 procent. In Wallonië en Brussel ging het om respectievelijk 62,1 procent en 60,6 procent, volgens cijfers van de statistiekdienst Statbel.

De minister voegt nog toe dat zijn kritiek “helemaal niet verwijtend” bedoeld is. “Het geeft volgens mij aan waar de echte problematiek ligt. We hebben vier jaar geprobeerd op de uitgaven te remmen en tegelijkertijd de belastingen te verlagen. Dat is een zeer moeilijke oefening die volgens mij alleen maar vol te houden is als de tewerkstelling positief evolueert en dus als er meer tewerkstelling komt in Wallonië en Brussel.”