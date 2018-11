Man verkracht stervende vrouw en stuurt halfnaakte foto’s naar zijn vrienden: “Lol, ik denk dat ze een overdosis genomen heeft”

Een schokkend vonnis in de Amerikaanse staat Washington: de 20- jarige Brian Varela is veroordeeld tot amper 34 maanden gevangenisstraf nadat hij een 18-jarig meisje verkrachtte terwijl ze aan het sterven was van een overdosis. “Dit is een grap”, reageert de moeder van het slachtoffer.

De feiten dateren van begin februari. Varela zat met Alyssa Noceda, het slachtoffer, in zijn appartement. Uit de autopsie zal blijken dat ze die avond een cocktail van fentanyl en Xanax nam. Varela had de pillen geplet en Alyssa aangeboden. Eerder op de avond had hij haar ook al cannabis gegeven.

“Vergeten dat ze er lag”

Toen het meisje flauwviel, greep Varela niet in. Hij nam foto’s van haar half ontblote lichaam en stuurde die naar zijn vrienden. “Lol, ik denk dat ze een overdosis heeft genomen, ze ademt nog”, was het bijschrift. Vervolgens verkrachtte hij haar en beschreef hij in berichten aan zijn vrienden hoe en waar hij haar verkracht had. Eens hij klaar was, ging hij naar een andere kamer om daar wat videogames te spelen en vervolgens in slaap te vallen. Hij verklaarde daarover in de rechtbank dat hij vergeten was dat Alyssa daar nog lag. De volgende ochtend was ze dood.

Lichaam in een doos

Varela ging die dag gewoon werken, na zijn shift stak hij haar lichaam in een doos. Hij gebruikte haar vinger om haar iPhone te ontgrendelen en postte enkele filmpjes op Snapchat. Op die manier wou hij doen uitschijnen dat ze van thuis weggelopen was. Hij waste het lichaam om zijn sporen uit te wissen, kort daarna kondigde hij aan zijn vrienden aan dat hij het lichaam zou begraven voor hij naar Mexico zou vluchten.

“Strafmaat is een grap”

In de rechtbank had Varela geen been om op te staan. Hij pleitte dan ook schuldig aan doodslag, verkrachting en lijkschennis. “Het spijt me verschrikkelijk”, klonk het. “Wat voor straf ik ook krijg, ik zal het verdiend hebben.”

Tot grote ontsteltenis kon de rechter Varela niet meer dan 34 maanden gevangenisstraf geven. In de staat Washington wordt de strafmaat bepaald door een aantal factoren, waaronder ook eerdere misdrijven. Gezien Varela een blanco strafblad had, kon de rechter hem niet langer dan 34 maanden cel opleggen.

De nabestaanden reageerden verbouwereerd op het vonnis. “Met zo’n strafmaat, kan je hem evengoed laten gaan”, zei een tante van Alyssa. “Dit is een grap”, aldus de moeder van het slachtoffer.