Advocaat Vertenten: “Alles wat Duchâtelet in het voetbal deed, is mislukt. En van juridische zaken kent hij duidelijk niks”

Hans Rieder, de advocaat van verdachte scheidsrechter Bart Vertenten, heeft in De Zevende Dag gereageerd op de wraking van onderzoeksrechter Jonas Raskin. Ook voor ex-Standard-voorzitter Roland Duchâtelet had de advocaat geen goed woord.

Vertenten verliet vrijdag na een maand de gevangenis onder voorwaarden. Hij blijft wel verdacht van omkoping in het grote voetbalonderzoek, maar de kamer van inbeschuldigingstelling oordeelde dat het niet langer nodig was dat hij aangehouden bleef. De raadsman houdt vast aan de onschuld van verdachte scheidsrechter. Volgens Rieder heeft Vertenten zijn verblijf in de gevangenis al bij al goed verteerd. “Het gaat zeer goed met hem, hij is blij van buiten te zijn. Tijdens zijn verblijf in de gevangenis heeft hij ’Het Proces’ van Kafka gelezen.”

Begin deze week oordeelde het hof van beroep in Antwerpen dat de onderzoeksrechter in ‘Operatie Propere Handen’ een “schijn van partijdigheid” zou kunnen hebben en dus van het onderzoek moet gehaald worden. Een zet die een bom onder het onderzoek legde.

In De Afspraak haalde ex-Standard-voorzitter Roland Duchâtelet dan ook vernietigend uit naar Rieder. Hij stelde onomwonden dat Rieder het onderzoek saboteerde en eigenhandig ‘de enige kans om het Belgische voetbal te zuiveren’ in de vuilnisbak gekeild heeft. “Meneer Duchâtelet kent veel van automatisering”, antwoordde de advocaat zondag. “Van voetbal kent hij minder, want alles wat hij daar heeft ondernomen is mislukt. En van juridische zaken kent hij duidelijk niks.”

“Wij hebben hem (Raskin nvdr.) niet gewraakt”, klink het nog, “Drie hoge magistraten van het hof van beroep in Antwerpen hebben dat gedaan. Als meneer Duchâtelet giftige pijlen heeft dan moet hij die richten op die magistraten.”

“We konden ook niet anders”, klonk het nog. “Meneer Raskin was lid van de licentiecommissie van de KBVB, dat is één van de belangrijkste organen binnen de KBVB.”

Terug fluiten

Bij het losbarsten van het schandaal heeft de KBVB Vertenten meteen de deur gewezen. Nu hij uit de cel is, wil hij zijn ontslag als scheidsrechter aanvechten. “Er is een arbeidsrechtelijk geschil dat aanhangig gemaakt kan worden bij de arbeidsrechtbank om dat ontslag ongedaan te maken”, zei Rieder zondag. “Om dan te proberen om terug de ladder op te klimmen om te komen waar hij recht op heeft. Als uitgemaakt wordt dat hij onschuldig was, verdient hij die plaats als nationale, internationale, uitmuntende scheidsrechter terug.”

De advocaat kondigde ook aan naar cassatie te stappen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling: “Dat arrest gaat diametraal in tegen het wrakingsarrest van het hof van beroep.” Daarin werd gesteld dat er een schijn van partijdigheid bestond bij onderzoeksrechter Raskin. Maar de kamer van inbeschuldigingstelling oordeelde dat er nog geen sprake was van die schijn van partijdigheid op het moment van het aanhoudingsbevel.