Balans na het brandstofprotest in Frankrijk: meer dan 400 mensen raakten gewond, 14 zwaar

In Frankrijk zijn bij de duizenden acties en blokkades uit protest tegen de hoge brandstofprijzen zaterdag meer dan 400 gewonden gevallen, onder wie 14 zwaargewonden. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner zondag bekendgemaakt. Ook zondag gaat het protest op tientallen plaatsen verder.

Er vonden zaterdag over heel Frankrijk meer dan 2.000 acties plaats waaraan 287.710 mensen deelnamen. Het ging onder meer om blokkades aan benzinestations, wegen of ronde punten. De actiedag, die spontaan groeide na een oproep op sociale media, verliep erg tumultueus. In de Savoie kwam een vrouw om het leven toen een autobestuurster panikeerde en haar aanreed.

Volgens de meest recente gegevens vielen er 409 gewonden, van wie 14 ernstig. Ook tijdens de nacht van zaterdag op zondag voerden nog 3.500 mensen op 87 verschillende locaties actie. De Franse politie pakte in totaal 282 mensen op.

“De voorbije nacht verliep nog steeds tumultueus”, verklaarde Castaner. “Er was veel agressie, gevechten en er werden messteken uitgedeeld. Op sommige plaatsen hadden actievoerders veel alcohol gedronken. Dat had idioot gedrag tot gevolg, wat dan weer leidde tot geweld. Dat is echt onaanvaardbaar”, aldus de Franse minister.