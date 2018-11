Audrey (25) heeft hondje terug na massaal gedeelde oproep: “Enorm opgelucht”

Gistel - Nellie, het jonge hondje dat spoorloos was nadat haar baasje werd aangereden en met de ambulance weggevoerd werd, is terug thuis. Bij een zoekactie deze morgen werd de hond al snel aangetroffen in een veld. “Ze zat uiteindelijk echt niet ver van hier. We zijn enorm opgelucht”, zegt baasje Audrey Vanfleteren (25) uit Snaaskerke. “Ze is helemaal in orde. Ze had wel haar leiband nog aan toen we haar vonden.”

Audrey was vrijdagavond gaan wandelen met haar hond langs de Kalsijdebrug in Snaaskerke. Op een gegeven moment werd ze door een brommer aangereden. Ze kwam hard ten val en werd door de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Maar haar hond Nellie - een kruising tussen een golden retriever en een Duitser herder van amper zes maanden oud - zette het op een lopen.

De jonge hond bleef twee nachten spoorloos. Tot vanmorgen, want toen werd een heuse zoekactie op poten gezet. “Vrienden en familie. Maar ook heel wat mensen die ik helemaal niet kende”, zegt Audrey. Tijdens de zoekactie kon Nellie uiteindelijk snel gevonden worden. “Iemand met een verrekijker had haar binnen het kwartier gezien. Ze zat op een omgeploegd veld. Helemaal niet ver van waar we wonen. Ze was zelf ook zichtbaar blij dat ze vertrouwde gezichten zag.”

Audrey wil alle mensen die haar hielpen zoeken en steunden bedanken. “Het is ongelofelijk hoe iedereen heeft meegeleefd. Het was voor ons hartverwarmend om te zien dat iedereen ons steunde en zoveel mensen hielpen zoeken.” Audrey deed dan ook een oproep op de sociale media en die werd al snel in de media opgepikt. Haar bericht werd uiteindelijk bijna 3.000 keer gedeeld. “Iedereen heeft op zijn manier echt zijn steentje bijgedragen. En daar kunnen we de mensen niet genoeg voor bedanken. Ik kan nu rustig aan mijn revalidatie denken. Want maandag moet ik alweer onder het mes.”