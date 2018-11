Pitbull bijt pasgeboren meisje dood in haar wiegje

Een pasgeboren baby is een vreselijk dood gestorven in het Amerikaanse Dunnellon in de staat Florida. Een pitbull was immers om onverklaarbare reden woest geworden aan de wieg van het meisje van vijf dagen oud. Hij beet het kind dood nog voor iemand tussenbeide kon komen. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

Het was de trouwe viervoeter van de familie die plots besloot aan te vallen. De hond was in de slaapkamer op het bed naast de wieg gesprongen. Vandaaruit kon hij het weerloze slachtoffer ongehinderd aanvallen, aangezien er niemand anders in de kamer was om hem tegen te houden. Hij beet het meisje dood.

Toen de grootvader van het kind binnenkwam, besefte hij meteen wat er gebeurd was. Hij haalde het pasgeboren kind meteen uit haar wieg en begon te reanimeren. Ondertussen belde hij de hulpdiensten. De pitbull zat ineengedoken in een hoekje toe te kijken, totdat de autoriteiten de familie zeiden dat hij naar buiten moest gaan. De hond liep naar buiten, waar hij pas later kon worden vastgezet.

De hulpdiensten konden het meisje nog levend overbrengen naar het ziekenhuis. “Het meisje kon haar armen en benen nog bewegen”, bevestigen de autoriteiten aan Fox News. Maar even later overleed ze aan haar verwondingen in het Babyfront Health Seven Rivers Instituut. Haar dood werd afgehandeld als “een ongeluk”.

De pitbull werd meegenomen door een dierenopvangcentrum. Daar kreeg het dier een spuitje, zo schrijft de lokale nieuwszender WZTV.