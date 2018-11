Man (54) neergestoken in Antwerpen, verdachte (38) opgepakt

Antwerpen - Voorbijgangers hebben in de nacht van zaterdag op zondag een zwaargewonde man aangetroffen nabij de Oudaan. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte kunnen oppakken. Dat bevestigt de woordvoerder van de Antwerpse politie.

Omstreeks 4 uur zondagochtend hebben voorbijgangers de 54-jarige man aangetroffen ter hoogte van de Oudaan, hij lag voor het jeugdcentrum Kavka. Het slachtoffer was neergestoken en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. “Na nazicht door verschillende ploegen is in de buurt van het incident een man opgepakt die voldeed aan de beschrijving van de verdachte. Hij is opgepakt en wordt verhoord”, aldus nog de woordvoerder van de Antwerpse politie.